北海道・三陸沖後発地震注意情報の影響は、豪華客船の寄港にも影響を与えました。岩手県大船渡市にきょう、「飛鳥3」が入港しましたが、歓迎セレモニーで予定されていた、保育園児によるダンスが取りやめになったほか、港で旅行客に食事を販売する飲食ブースのうち、1店舗が出店を辞退しました。