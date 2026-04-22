松竹が22日、公式サイトを更新。「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」の『明日の幸福』に出演を予定していた水谷八重子（87）が、体調不良で休演すると発表した。【画像】本チラシでは…笑顔をみせていた水谷八重子水谷は1939年4月16日生まれ、父は14代目守田勘弥、母は初代 水谷八重子。1955年、16歳で新派・歌舞伎座で初舞台、同月にビクターレコードからジャズ歌手としてデビューを果たした。以後、映画「青い山脈」、「座頭