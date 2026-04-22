米中央軍が提供した映像から取得した画像。「壮大な怒り」作戦を支援するため、米海軍の艦艇からミサイルが発射される様子を捉えている＝2月28日/US Central Command/AP（CNN）イランとの戦争で米軍の主要ミサイルの在庫は大幅減少しており、今後数年のうちに新たな紛争が発生した場合、弾薬が枯渇する「短期的なリスク」が生まれている――。専門家や在庫状況に関する国防総省の最近の内部評価に詳しい関係者3人がそんな事情を明