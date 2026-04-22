皆さんには、家族の人生の分岐点での選択を制限してしまったのではないかと考えてしまった経験はありませんか。あのとき違う決断をしていたら、と後から振り返ったときに後悔してしまうこともありますよね。今回は、筆者の友人A子が過去の自分の発言を振り返り、家族の未来について考えさせられたエピソードをご紹介します。 久しぶりの帰省で聞いたうれしい報告 A子は60代の専業主婦で、来年定年を迎える夫と穏や