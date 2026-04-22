猫が「撫でてほしい」と伝えているサイン5選 1.足元に体をこすりつけてくる 猫が飼い主の足元に寄ってきて、頭や脇腹をグイグイと押し当てるようにこすりつけてくるのは、とても親密な愛情表現です。 これは自分のニオイを飼い主に移すことで「大好きな人だよ」とマーキングをしている状態です。 この仕草が見られたら、猫は自分から触れ合う準備ができている証拠なので、優しく声をかけながら背中など