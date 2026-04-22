プロ野球中日の極度の不振にインターネット上で竜党の嘆きが止まらない。首位ヤクルトとのゲーム差は10ゲーム 中日は2026年4月22日、長野で巨人と対戦し1−2で惜敗した。 試合は、0−0の4回、中日が2死満塁のチャンスで、石伊雄太捕手（25）がレフト前にタイムリーを放ち1点を先制した。 先発の金丸夢斗投手（23）が、6回まで巨人打線を無失点に抑える好投。7回に失策がらみで2点を失うも、金丸は7回を投げ、6安打6奪三振2失点（自