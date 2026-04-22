神戸で制作され、欧州各地のフェスティバルで高い評価を得たダンス作品「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」。世界の舞台芸術シーンで注目されている同作が、6月20（土）・21（日）日の両日、神戸文化ホール中ホールで“凱旋（がいせん）”上演される。神戸出身のダンサー森山未來らが驚異的な身体表現で、自然と命の気配を静かに伝える。「STILL LIFE­ースティル・ライフー­」（C）Mats Bäcker本