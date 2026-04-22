プロ野球独立リーグで、夢を追いかける若手選手たちが挑戦を続けています。兵庫県三田市を拠点とする「兵庫ブレイバーズ」は、限られた資金の中で選手が競技に集中できる環境を整え、NPB入りを目指す若者たちを支えています。☆☆☆☆☆同球団の川崎大介代表は、独立リーグについて「夢を追い続ける場所であり、同時に諦める場所でもある」と話します。球団は発足時から地域密着型の運営を続けてきました。とはいえ、経営は決