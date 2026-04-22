ロシニアー監督「きょう、目にした光景のいくつかは、二度と見たくない」イングランド1部チェルシーは、4月21日に行われたプレミアリーグ第34節で日本代表MF三笘薫を擁するブライトンと対戦し、0-3の完敗を喫した。リーグ戦5連敗、しかも5試合連続ノーゴールという悲劇的な状況にあるチェルシーだが、創設7年目の1912年以来となるネガティブな記録を打ち立てた試合後、指揮を執るリアム・ロシニアー監督は、選手達への不満もぶち