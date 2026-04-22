三菱自動車は21日、2025年度のメキシコ販売台数が2万9506台となり、5年連続で過去最高を更新したと発表した。新型車投入が寄与し、前年比16％増と2桁成長を達成した。【こちらも】三菱自動車の記事一覧はこちら同年度のメキシコ市場全体は約1％の成長にとどまる中、同社は大きく上回る伸びを確保した。需要拡大が続く市場環境の中で、商品力強化が販売増につながった。■新型SUVが販売をけん引販売増の主因はコンパクトSUV「