エレベーターに乗り合わせた同僚や学校の授業で同じ班になった同級生などと話す際、自分にとってまったく興味がない話題を振られることがあります。こうした「退屈そうな会話」を嫌う人は多いですが、合計1800人の被験者を対象にした実験では、人々は「退屈そうな会話」を予想以上に楽しんでいることが明らかになりました。Conversations about boring topics are more interesting than we think.https://psycnet.apa.org/doiLand