元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが21日、自身のInstagramを更新し、グレーのデニムの上下を合わせたカジュアルな私服コーデを公開した。【写真】椚マイカ、胸元全開放のデニムコーデほかかわいい水着姿も（21枚）椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席