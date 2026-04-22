記事ポイントJMDCと住友生命が「熱中症白書」の追加調査結果を第96回日本衛生学会学術総会で発表2023年から2025年シーズンの13,497,935人を対象に熱中症リスクを分析日常的な歩行習慣が熱中症による入院リスク低下につながる可能性に注目JMDCと住友生命が、健康や生活習慣と熱中症の関係を分析した「熱中症白書」の最新結果を発表します。第96回日本衛生学会学術総会で公表された今回の追加調査では、2025年シーズンのデータも加え