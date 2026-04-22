総フォロワー数300万人超えの人気キャラクター「パペットスンスン」が、Happyくじに初登場する。5月29日から、セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、ゆめタウンで順次発売予定で、録り下ろしボイスを搭載した限定アイテムなどがラインアップされる。【画像】スンスンたちのかわいさ満点！魅力が詰まったHappyくじ全部見せ今回のくじは全9等級＋LAST賞で構成される。注目は、スンスンがおしゃべりする仕様のアイテム群だ。SP賞