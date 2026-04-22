高知市のかるぽーとで開かれているのは、高知県内在住の写真愛好家たちの団体「和写くらぶ」の写真展です。この写真展は長年、高知市の丸の内緑地などで花壇の植え替え作業をしてきたボランティア団体が開いていたもので、2015年から「和写くらぶ」があとを継ぎ、今回で10回目を迎えました。会場には四季折々の花の写真のほか10回目を記念して桜の特設コーナーもあり、過去最多の73点が展示されています。■和写