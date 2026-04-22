高知市の高知県立牧野植物園で「なんじゃもんじゃ」の愛称で親しまれているヒトツバタゴが見頃を迎えています。葉に連なるように垂れ下がる白く細い花びらが特徴で、名前がよくわからなかったことから「なんじゃもんじゃ」と呼ばれるようになったとされています。4月22日時点でほぼ満開で、今後1週間程度は見頃が続きそうです。また、園内では緑の中に鮮やかに咲く約60種類のツツジも楽しめます。園では、牧野富太郎博士の誕生日に