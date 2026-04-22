テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の4月ビジュアルが公開された。【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！4月ビジュアルのテーマは牡丹。客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華とそれを慌てて受け取る猫猫が描かれている。詩歌に優れた才女で、緑青館の誇る三姫のひとり・女華。