☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、ヤクルト＝山野ヤクルトの予告先発は山野。今年は３試合に先発して３勝をマークしている。無傷の４連勝となれば、チームでは２１年に開幕から７連勝の今野龍太以来だが、こちらは全てリリーフで記録。先発した試合で開幕４連勝なら、２０年に４連勝のスアレス以来になる。もっとも、２０年のスアレスは開幕から○○−−○○●。勝敗なしの２試合を挟み４連勝だ