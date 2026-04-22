アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightが、5月22日に3rd配信シングル「Crush On You」をリリースすることが決定した。【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット今作はデビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」とは大きく印象が変わり、アップテンポで爽やかな曲調で、思わずリズムに乗りたくなるようなグルーヴ感のある楽曲となっている。振り付けもより一層激しい、The Right Light初