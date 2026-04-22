記事ポイント元恋人の思い出の品を別れてからも保管している人は41.6％という調査結果捨てられない最大の理由は「見ると当時の記憶が蘇って辛いから」が47.7％処分後は74.1％が「スッキリした」と回答し、心の整理につながる実態元恋人との思い出の品を、別れたあとも手放せずにいる人は少なくありません。優が全国の成人男女500人を対象に実施した調査では、思い出の品の保管や処分にまつわるリアルな心理が明らかになります。捨