元ＡＫＢメンバーと交際中のイケメン格闘家が、沖縄での２ショットを披露した。２２日までにインスタグラムを更新し「沖縄の写真ありすぎる…」と旅行の様子をアップしたのは、元ＡＫＢ４８永尾まりや。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で出会ったプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）と恩納村のオーシャンビューホテルを楽しむ姿などを掲載した。白鳥も自身のＳＮＳで「７年ぶりの沖縄（宮古島除いて）」と２人のラ