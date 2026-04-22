元モーニング娘。でタレントの高橋愛、夫でお笑い芸人のあべこうじが22日、都内で行われた“笑顔花咲く横浜感謝祭”『ハマフェスY167』開催記念発表会に登壇。横浜を舞台にした映画『ラプソディ・ラプソディ』で発見したことを明かした。【写真】ラブラブ…集合写真時もあべこうじの腕にくっつく高橋愛『ハマフェスY167』では、高橋はダンスボーカルユニット・GOKI-GENsとしてメインステージにライブ出演、横浜出身のあべは「