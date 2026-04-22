一人暮らしの高齢者が介護施設などに入居する際にペットと離ればなれになってしまうという課題があるなか、神奈川県には全国でも珍しいペットと入居できる高齢者施設がある。そこでは、様々な人生を歩んできた入居者と動物たちが支え合う姿があった。高齢者40人が13匹のペットと生活神奈川・横須賀市にある特別養護老人ホーム「さくらの里山科」。1匹の猫が女性のベッドでくつろいでいる。入居者（91）：やっぱり心が和みますね。