システム開発の人材派遣などを行う会社の代表が約4800万円脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは東京・台東区のマイハート株式会社と胡雪嬌代表です。胡代表は取引先の名前を使って嘘の請求書を作成し、架空の外注費を計上するなどして2024年2月までの2年間に約1億8900万円の所得を隠し、法人税など約4800万円を脱税した疑いが持たれています。不正に得た金は事業資金に充てていたということです。