タレント・指原莉乃と美容家・大野真理子氏が、きょう22日発売の雑誌『美的』6月号（小学館）の特集「毛穴レスでツヤ高い“ダイヤモンド肌”へ！」に登場する。【写真】素敵！社員らと笑顔をみせる指原莉乃＆今田耕司プライベートでも美容情報を交換し合う2人は「真理子さまが先にメイクスタートしていて、私が時間差でメイクルームに入ったのですが、真理子さまの肌が発光しすぎでまぶしかったです」（指原）、「さっしーちゃ