「東京ドームシティ」で21日、女性作業員が点検中の遊具に挟まれ死亡した事故で、遊具を制御するコントロールパネルを当時は誰も操作していなかったことが分かりました。21日正午ごろ、文京区後楽園にある東京ドームシティアトラクションズで、屋外遊具の「フライングバルーン」に作業員の上村妃奈さん（24）が挟まれ、病院で死亡が確認されました。上村さんは、脚立に乗って支柱を点検していた際、頭上で固定されていた座席部分が