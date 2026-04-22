政府が新たに「国家情報会議」を設置するための法案は22日、衆議院の委員会で野党側も賛成して可決される見通しで、今の国会での成立の公算が大きくなりました。法案は、現在、内閣委員会などの合同審査が行われています。これに先立つ理事会では、22日夕方に質疑を終えた後、採決を行うことで与野党が合意しました。法案は、政府の情報収集と分析の機能を強化するため、総理大臣が議長を務める「国家情報会議」と、それを支える「