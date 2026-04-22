ダウンタウンの浜田雅功（62）がトップアスリートの人間ドラマに迫るテレビ朝日の新番組「浜田雅功とアスリート幸福論」（後1・55）が5月17日にスタートする。浜田にとって、テレビ朝日の冠番組は「浜ちゃんのこれが聖地や！」（2000年7月）以来、26年ぶりとなる。番組ではゲストが自身の幸福度を可視化した幸福度グラフを作成。テレビ朝日の膨大な貴重映像をひもときながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた