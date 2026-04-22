宮城・石巻市蛇田の踏切近くでは、踏切を横断している水道管が破損して漏水が起き、道路が陥没しました。おとといの地震の影響とみられています。この影響で、JR仙石線の矢本駅と石巻駅間では終日運転を見合わせていましたが、きのう夜に復旧作業が終わり、きょうは始発から通常通り運転をしています。