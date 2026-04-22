演歌歌手の大月みやこが、自身の芸名がデビュー直前まで住んでいた大阪にちなんだものであることを明かした。【映像】スタイル抜群、大阪時代の大月みやこ大月は、4月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演した。高校を出るまで大阪の音楽学校に通い、デビュー直前まで大阪に住んでいたという大月。黒柳徹子に「あなたの芸名は、大阪にちなんだものなんですって？すごいんだけど、土地に密着」と聞かれると、大