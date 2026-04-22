演歌歌手の大月みやこが、高級料亭のように設えられた風情ある自宅の庭を公開した。【映像】草木や蹲で整えられた高級料亭のような庭大月は、4月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。“庭づくり”が趣味だという大月は、蹲踞や灯籠などを配し草木も美しく手入れされた職人顔負けの自作の庭を披露した。「故郷が大阪の田舎の方でしたので、子供の頃からわりと木とかですね、なんか近かったものですから。自