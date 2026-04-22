タレントの辻希美（38）が22日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。貴重なオフショットを披露した。辻は「今日13:00からテレビ朝日『徹子の部屋』に出演させていただきます」と告知。「収録前に徹子さんにゆめを抱っこしていただきました」と続け、昨年8月に誕生した第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを、黒柳徹子が膝上で抱く3ショットを披露。「ありがとうございました」と感謝した。辻は俳優の杉浦太陽と20