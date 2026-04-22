前日終値からの上げ幅が一時300円を超えた日経平均株価を示すモニター＝22日午前、東京・東新橋22日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は一時300円を超え、取引時間中の最高値を更新した。米国とイランの停戦延長を好感した買い注文が入った。一方、戦闘終結に向けた再協議の進展が見通せないことから、売り注文が優勢となる場面もあった。午前11時現在は前日終値比239円69銭高の5