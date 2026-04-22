「カブス７−４フィリーズ」（２１日、シカゴ）カブスの今永昇太投手が７回３安打１失点で２連勝で今季２勝目をあげた。チームは７連勝となった。初回に先頭のターナーに四球を与えたが、その後３人を抑えると、二、三回は三者凡退。四回にレイズに初安打を許したが、その後も安定した投球で五回まで２安打無失点の好投をみせた。味方が先制した後の六回にシュワバーに同点ソロを許した。その直後にカブス打線は２死満塁の