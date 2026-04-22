タレントの辺見えみり（49）が、おしゃれな自宅リビングで過ごす12歳の長女の姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】辺見えみりの広々とした自宅や長女これまでもInstagramで自宅の様子をたびたび公開してきた辺見。ナチュラルなインテリアで統一されたベッドルームや、たくさんの食器が詰まれた食器棚、グリーンが生い茂るベランダなどもアップしてきた。2026年3月5日には、広々とした自宅のリビングで愛犬とくつろぐ動画