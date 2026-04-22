岐阜市で特産の「岐阜えだまめ」の出荷が始まっています。 【写真を見る】冷えたビールのお供に“岐阜えだまめ” 大粒の実と甘さが特徴 ｢栄養価が高いのでおやつにも｣ 「岐阜えだまめ」は、中身がつまった大粒の実と甘さが特徴で、防虫ネットを使って農薬の量を減らすなど、厳しい栽培基準を定めて生産しています。 出荷は4月20日から始まり、職員が選別したエダマメが次々と袋に詰められていきました。 冷えたビー