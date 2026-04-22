作家柚木麻子氏（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。代表作「BUTTER」の版権を新潮社から河出書房新社へ移行すると発表した。声明を通じ「この度、拙著『BUTTER』の版権を、新潮社様から河出書房新社様へ移す決断をいたしました。ここに至るまで、双方の会社と協議を重ね、円満な合意の上での移動となっております」と発表。理由について「今回の判断の背景には、昨年、作家仲間である深沢潮さんに著しい苦痛を与える記事が