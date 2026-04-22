細い柱の裏で伏せながら、完全に隠れているつもりになっている末っ子ウルフドッグさん。それに気付いた兄犬が見せた『神対応』が人間すぎると話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、優しさに溢れたその光景は記事執筆時点で2.6万件を超えて表示されており、ほっこりと笑顔を届けることとなったのでした。 【動画：細い柱で隠れている弟犬→兄犬が探しに来ると『丸見え』で…空気を読んで見せた『まさかの神対応