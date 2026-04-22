あからさまに嫌そうな顔をする柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破し、「納得いってなくて草」「笑っちゃいました」「キャッツアイに出演決定」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬に『新しい服』を着せてみた結果→思った以上にピチピチで…まさかの『キャッツアイ化』】 思った以上にピチピチで… TikTokアカウント「maron9500.2022」の投