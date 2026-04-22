株式会社サンリオは4月21日、自社パブリッシングによる新たなゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の始動を発表した。 （関連：【画像】人気のサンリオキャラクターズがズラリお披露目された「Sanrio Games」のキービジュアル） 同日に都内で開催された発表会には、代表取締役社長の辻󠄀友邦氏と常務執行役員の浜崎公輔氏が登壇。これまでライセンスビジネスを主軸としてき