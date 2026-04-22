攻撃の瞬間を捉えた映像が公開されるウクライナ国防省情報総局は2026年4月20日、ロシアが一方的に併合したクリミア半島のセヴァストポリで、ロシア海軍・黒海艦隊の揚陸艦2隻を撃破したとする映像を公開しました。【映像】ロシア海軍の揚陸艦が撃破される瞬間ウクライナ国防省情報総局によると、今回の攻撃は4月18日から19日の夜間に実施したとのこと。揚陸艦「ヤマル」と「ニコライ・フィルチェンコフ」のほか、レーダー施設