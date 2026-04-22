サムスン電子は、20世紀スタジオ製作の映画「プラダを着た悪魔2」の劇場公開を記念し、「Galaxy S26 Ultra」を用いたグローバルコラボレーションを開始したと発表した。 コラボの一環として、ヘレン・J・シェン演じるジンが登場するCMを公開した。3月発売の新型スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」で利用できる「かこって検索」を活用し、ミランダ・プリーストリーからの急な要求を解決す