南海トラフ巨大地震による大津波が想定される、三重県紀宝町に4基目の津波避難タワーが完成しました。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震で最大11ｍの津波想定 三重･紀宝町に4基目の津波避難タワー完成 100人収容･更衣室や簡易トイレも 南海トラフ巨大地震により紀宝町では、最大11メートルの津波到達が想定されています。紀宝町井田地区に新設された津波避難タワーは地区で2基目、町内では4基目で高さ1