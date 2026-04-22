22日朝、上越市のバス停近くでクマ1頭が目撃されました。 上越警察署によりますと、22日午前7時前、上越市名立区西蒲生田にあるバス停近くで体長約1mのクマ1頭を目撃したと、住民が上越市の名立区総合事務所に連絡しました。住民は、ゴミ集積所にゴミを出そうと向かっていたところクマを目撃したということです。 目撃された場所が民家に近いため、警察と市では付近の住民に注意を呼びかけています。