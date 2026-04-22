これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、中越に融雪注意報、佐渡に強風注意報が発表されています。 ◆22日(水)これからの天気 雲が広がりやすいものの、晴れる時間もありそうです。今日も『黄砂』が飛んでくる可能性があります。車や洗濯物の汚れなどにお気をつけください。 降水確率は、午後6時にかけては村上市・阿賀町・湯沢町で30%となっています。