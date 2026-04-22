村上宗隆が4試合連発の9号ソロを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月21日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、第2打席で4試合連発となる9号ソロを放った。【動画】打った瞬間！村上はメジャー最長となる4試合連続の9号を放った17日のアスレチックス戦から3試合連続の一発を放ったが、この試合でも豪快に右翼席へ放り込んだ。日本出身選手の4試合連続本塁打はドジャースの