金丸の力投も実らず…中日の借金は12に膨らんだ(C)産経新聞社復調の兆しは未だ見えない。中日は4月21日の巨人戦（長野）で1-2と敗れた。これで今季は4勝16敗の借金「12」に落ち込み、20試合終了時の球団ワースト記録（1980年）に並んでいる。【動画】救援として役目を果たす、根尾のピッチングシーン先発の金丸夢斗は豊橋での前回登板（広島戦）で今季初勝利を挙げ、勢いそのままに序盤から凡打の山を築く。時折不運な安打で