政府のインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報会議」を創設する法案はきょう午後、衆議院・内閣委員会で採決され、中道改革連合や国民民主党など一部の野党が賛成にまわり、可決される見通しです。「国家情報会議」創設法案をめぐり、けさ、与野党はきょうの衆議院・内閣委員会で採決することで合意しました。「国家情報会議」は総理を議長として政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔機能を担い、事務局として「国