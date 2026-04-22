4月17日、東京の赤坂御苑で、天皇、皇后両陛下が主宰される春の園遊会が開催された。【写真】東京都スケート連盟主催の大会で優勝するほどの腕前だった、佳子さま「今回の園遊会には、各界で功績のあった約1400名が招待されました。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した木原龍一さんと三浦璃来さん、声優の野沢雅子さん、ノーベル化学賞受賞者である北川進さんら、日本を代表して世界で活躍