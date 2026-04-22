大分県にある西日本最大の陸上自衛隊の演習場で、戦車の訓練中に砲弾が破裂し、隊員3人が死亡しました。“日常的な訓練”の中で起きたとみられる今回の事故。なぜ、命を落とす事態となったのでしょうか。【画像で見る】死傷した自衛隊員4人の配置は？戦車で砲弾が暴発自衛隊員4人死傷大分県の玖珠町や由布市などにまたがる、陸上自衛隊・日出生台演習場。この場所で21日朝、陸上自衛隊によると、戦車の射撃訓練中に砲弾が破裂し